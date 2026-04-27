Управление недрами и новые подходы к педагогике обсудят студенты ТОГУ в Хабаровске

В Хабаровске стартовала IV Научно-практическая конференция (6+). В рамках нее студенты ТОГУ поделятся результатами исследований в различных отраслях: от психологии и сервиса до образования, экономики, спорта и естественных наук, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
С 27 по 30 апреля запланировано 27 выступлений студентов различных кафедр. Тематика исследований позволяет оценить сферы интересов будущих профессионалов.
Например, в педагогике учащихся интересует не только внедрение современных методов преподавания, но и развитие научной карьеры, доступное учителям. В спорте отдельно обсудят сочетание физкультуры и популяризации навыков, необходимых для защиты Родины. В психологии — процесс адаптации личности в контексте традиционных ценностей отечественного образования.
Студенты Физмата поделятся данными о цифровом обучении, а их коллеги-инженеры — об эффективном управлении природными ресурсами и новых материалах в технических системах.
— По итогам конференции планируется издание электронного сборника материалов секционных заседаний с включением его в базу данных Российского индекса научного цитирования, — сообщили в пресс-центре ТОГУ.
