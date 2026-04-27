В центре Ростова заметили съемочную группу фильма о Басте

На Большой Садовой в Ростове обустроили площадку для съемок киноленты о Басте.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростова стали свидетелями работы кинематографистов в самом сердце города. Очевидцы засняли процесс создания картины, посвященной Василию Вакуленко, выступающему под псевдонимом Баста. Фотографии с места событий опубликовал ростовский фотограф Денис Демков.

Зона киносъемок развернулась на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Буденновского, заняв часть пешеходной зоны поблизости от кондитерской. Пространство главной городской улицы заполнили профессиональным оборудованием и атрибутикой ушедшей эпохи. В качестве антуража использованы два торговых киоска, стилизованных под 90-е годы, рекламные вывески того времени и точка уличной торговли джинсовой одеждой.

Выбор Ростова для натурных съемок объясняется биографией артиста: именно здесь прошли его детство и юность, а также начиналась музыкальная карьера. Согласно имеющейся информации, киногруппа пробудет в городе до второй половины мая, после чего отправится в Москву для работы над летними эпизодами ленты.

