«Тампа» сравняла счет в серии плей-офф НХЛ с «Монреалем». У Кучерова два очка

ОТТАВА, 27 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал две голевые передачи в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаля».
Встреча прошла в Канаде и завершилась победой «Тампы» со счетом 3:2. В составе победителей шайбы забросили Джейк Гюнцель (40-я минута) и Брэндон Хэйгл (42, 56). У проигравших отличились Зак Болдук (31) и Коул Кофилд (34).
Кучеров сделал две передачи на Хэйгла, в активе россиянина теперь 6 очков (1 шайба + 5 передач) в текущем плей-офф. Российский форвард «Монреаля» Иван Демидов не отметился результативными действиями.
«Тампа» сравняла счет в серии до четырех побед — 2−2. Следующий матч команды проведут на домашней площадке «Тампы». Он состоится в ночь на 30 апреля по московскому времени.
По итогам регулярного чемпионата «Тампа» заняла второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, «Монреаль» — третье.
Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли становилась «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.