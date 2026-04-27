Глава красноярского УФАС уезжает работать в Москву

В Красноярском крае антимонопольное ведомство возглавит Марина Дударева.

Источник: Комсомольская правда

Александр Годованюк покидает пост руководителя красноярского управления Федеральной антимонопольной службы. 27 апреля стало известно, что он переходит на новую должность в столице.

С 29 апреля Годованюк приступит к исполнению обязанностей в Москве, где возглавит учреждение под названием «Информационно-технический центр Федеральной антимонопольной службы России».

Обращаясь к сослуживцам и партнерам, экс-руководитель поблагодарил всех, с кем работал все это время. Особую признательность он выразил руководителям региона и представителям силовых структур за конструктивное и профессиональное сотрудничество.

Временно исполнять обязанности руководителя красноярского УФАС будет Марина Дударева.