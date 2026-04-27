В Беларуси учебно-полевые сборы у юношей-десятиклассников могут быть круглосуточными на протяжении 10 дней

В Беларуси учебно-полевые сборы у юношей-десятиклассников могут быть круглосуточными и продлятся 10 дней, пишет агентство «Минск-Новости».
В 2026 году учебно-полевые сборы у десятиклассников и медпрактика у десятиклассниц пройдут с 26 мая по 4 июня. Мероприятия, согласно школьной учебной программе, — обязательная практическая часть по предмету «Допризывная и медицинская подготовка».
Впервые сборы будут длиться десять дней, а не пять (причем занятия в 10-х классах ради этого завершатся 25-го, а не 31 мая). Имеются и другие новшества. Так, часть юношей ждет круглосуточное пребывание в месте сборов.
«Второе существенное отличие — сборы для многих юношей будут действовать в круглосуточном режиме», — добавляет агентство. А заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Ольга Смирнова поясняет на примере столицы Беларуси:
«Всего в Минске в 10-х классах обучаются около 6 тыс. парней. В палаточные лагеря изъявили желание отправиться примерно 1 400 школьников. Для остальных учебно-полевые сборы пройдут, как и ранее, в черте города, на базах центров допризывной подготовки».
В качестве выездных площадок для палаточных лагерей используют оздоровительные центры и туркомплексы за городом, воинские части. При круглосуточном участии юношей в сборах положена дотация, также предусмотрены питание, проживание, учебная занятость, досуг.
Что касается порядка 5000 минчанок-десятиклассниц, то их отправят на практику навыков оказания первой медпомощи в учреждения здравоохранения.
После сборов десятиклассники получают отметку, которую учтут при аттестации за предмет «Допризывная и медицинская подготовка». Если у ученика есть весомая уважительная причина не присутствовать на учебно-полевой или медицинской практике, сроки могут быть перенесены.
Также постановлением № 76 Минздрава Беларуси от 26 июля 2022 года утвержден перечень заболеваний, по которым ребенка могут освободить от изучения допризывной и медицинской подготовки при освоении практических навыков во время прохождении военно-полевого сбора. Среди прочего, это эпилепсия, мигрень с аурой, нарушение вестибулярной функции.
«В случае, если состояние здоровья не позволяет переносить определенные физические нагрузки, учащийся будет проходить сборы в теоретическом формате», сказала Ольга Смирнова.
