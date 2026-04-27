Море зовет, селедка манит: первый кит сезона заглянул в бухту Тихую во Владивостоке

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, прошлая встреча с китами в акватории Владивостока произошла 8 декабря 2025 года — тогда морских млекопитающих заметили в Амурском заливе, прямо напротив бухты Фёдорова. Очевидцы рассказывали, что киты находились всего в нескольких сотнях метров от берега. В социальных сетях тогда появились многочисленные фото и видео, запечатлевшие редкое для городской черты зрелище.