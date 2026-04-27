Море зовет, селедка манит: первый кит сезона заглянул в бухту Тихую во Владивостоке

Сезон встреч с китами во Владивостоке открыт. По словам очевидцев, на прошлой неделе морской гигант заплыл прямо в городскую черту — в бухту Тихую. Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Национального научного центра морской биологии ДВО РАН, такое поведение для этого времени года — обычное явление, связанное с кормовой миграцией.
«Зашел он, скорее всего, в поиске кормовых объектов. Были сообщения, что массово к побережью подходила сельдь. Полосатики очень любят полакомиться селедкой», — пояснили учёные.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, прошлая встреча с китами в акватории Владивостока произошла 8 декабря 2025 года — тогда морских млекопитающих заметили в Амурском заливе, прямо напротив бухты Фёдорова. Очевидцы рассказывали, что киты находились всего в нескольких сотнях метров от берега. В социальных сетях тогда появились многочисленные фото и видео, запечатлевшие редкое для городской черты зрелище.