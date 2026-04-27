Кучеров вышел на второе место по очкам в плей-офф НХЛ среди россиян

Форвард «Тампы» уступает только нападающему «Питсбурга» Евгению Малкину.

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров вышел на вторую строчку по набранным очкам в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди российских игроков.

В матче против «Монреаля» (3:2) Кучеров отдал две голевые передачи и довел количество набранных в плей-офф очков до 177 (54 шайбы + 123 передачи). Он опередил Сергея Федорова (176). По этому показателю Кучеров уступает лишь Евгению Малкину, на счету которого 183 (69+114) очка.

Кучерову 32 года. Он является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы» (2020, 2021), трижды становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (2019, 2024, 2025) и один раз завоевывал награду самому ценному игроку сезона НХЛ (2019). В завершившемся регулярном чемпионате Кучеров занял второе место в списке самых результативных игроков, набрав 130 (44+86) очков в 76 матчах.