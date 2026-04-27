Кучеров вышел на второе место по очкам в плей-офф НХЛ среди россиян

В матче против «Монреаля» (3:2) Кучеров отдал две голевые передачи и довел количество набранных в плей-офф очков до 177 (54 шайбы + 123 передачи). Он опередил Сергея Федорова (176). По этому показателю Кучеров уступает лишь Евгению Малкину, на счету которого 183 (69+114) очка.