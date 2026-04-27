Авария с участием 27 автомобилей произошла на гонке NASCAR Cup Series в США

Массовая авария произошла на 115-м круге автогонки Jack Link’s 500 серии NASCAR Cup Series в Алабаме. По данным USA Today, на трассе столкнулись 27 автомобилей.

ДТП произошло, когда гонщики Даррелл Уоллас и Росс Честейн боролись в лидирующей группе. Во время перестроения и последующего контакта машину Уолласа развернуло, что вызвало цепную реакцию. В результате столкновения пострадавших нет, после небольшого перерыва гонку продолжили, передает газета.

В начале марта пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен попал в аварию во время первого сегмента квалификации Гран-при Австралии «Формулы-1». За 7 минут 50 секунд до завершения первого сегмента гонщика развернуло на трассе, его болид вылетел в гравийную зону и ударился о защитный борт.

В феврале автомобиль Benetton B192, за рулем которого семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер, одержал первую победу в «Формуле-1», был продан на аукционе Broad Arrow. По информации Yahoo Sports, стартовая цена болида составляла 8,5 миллиона евро. По итогам торгов он был продан за 5,082 миллиона.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше