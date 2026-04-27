Авария с участием 27 автомобилей произошла на гонке NASCAR Cup Series в США

Массовая авария произошла на 115-м круге автогонки Jack Link’s 500 серии NASCAR Cup Series в Алабаме. По данным USA Today, на трассе столкнулись 27 автомобилей.
ДТП произошло, когда гонщики Даррелл Уоллас и Росс Честейн боролись в лидирующей группе. Во время перестроения и последующего контакта машину Уолласа развернуло, что вызвало цепную реакцию. В результате столкновения пострадавших нет, после небольшого перерыва гонку продолжили, передает газета.
В начале марта пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен попал в аварию во время первого сегмента квалификации Гран-при Австралии «Формулы-1». За 7 минут 50 секунд до завершения первого сегмента гонщика развернуло на трассе, его болид вылетел в гравийную зону и ударился о защитный борт.
В феврале автомобиль Benetton B192, за рулем которого семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер, одержал первую победу в «Формуле-1», был продан на аукционе Broad Arrow. По информации Yahoo Sports, стартовая цена болида составляла 8,5 миллиона евро. По итогам торгов он был продан за 5,082 миллиона.