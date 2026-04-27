Авария с участием 27 автомобилей произошла на гонке NASCAR Cup Series в США

В феврале автомобиль Benetton B192, за рулем которого семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер, одержал первую победу в «Формуле-1», был продан на аукционе Broad Arrow. По информации Yahoo Sports, стартовая цена болида составляла 8,5 миллиона евро. По итогам торгов он был продан за 5,082 миллиона.