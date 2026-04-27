Двое детей и молодой водитель погибли в аварии с лошадью в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. ДТП произошло в Шарыповском округе вчера вечером.
19-летний водитель за рулем ВАЗ 21124 ехал по трассе со стороны Ужура в сторону Шарыпово. На 17 км автодороги Шарыпово-Ужур-Балахта водитель наехал на лошадь, стоявшую на правой полосе по ходу движения. От удала машина съехала в кювет и перевернулась.
Молодой парень и двое несовершеннолетних пассажиров скончались до приезда скорой помощи. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщили в МВД.
