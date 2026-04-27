Ричмонд
+9°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое детей и молодой водитель погибли в аварии с лошадью в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. ДТП произошло в Шарыповском округе вчера вечером.

Источник: НИА Красноярск

19-летний водитель за рулем ВАЗ 21124 ехал по трассе со стороны Ужура в сторону Шарыпово. На 17 км автодороги Шарыпово-Ужур-Балахта водитель наехал на лошадь, стоявшую на правой полосе по ходу движения. От удала машина съехала в кювет и перевернулась.

Молодой парень и двое несовершеннолетних пассажиров скончались до приезда скорой помощи. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщили в МВД.

16+