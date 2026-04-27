Американский журналист сказал, были ли заготовки и сценарий интервью с Лукашенко

Ведущий телеканала RT Рик Санчес сказал, были ли заготовки и сценарий интервью с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщил телеканал «Беларусь 1».
Так, американский журналист рассказал, что двухчасовое интервью с белорусским лидером прошло в формате откровенного разговора без заготовок. Во время беседы обсуждалась жизнь и ситуация в мире.
Санчес признался, что Лукашенко произвел на него впечатление искреннего человека, который говорит «от сердца», не думая, «понравятся ли его ответы».
— Я увидел, что он очень искренняя личность — он неподдельный и понятный, — поделился журналист.
Еще Рик Санчес обратил внимание на то, что в ходе интервью он почувствовал сходство с белорусским президентом в некоторых жизненных историях. Например, оба они выросли в непростых условиях и прошли путь от бедности к профессиональному успеху.
Он добавил, что интервью прошло без предварительно согласованных вопросов, сценария и заготовок.
— Два взрослых мужчины, которые за время разговора стали друзьями, — обозначил журналист формат беседы.
Мы писали, что в этом интервью Александр Лукашенко опроверг, что Европа хочет военного конфликта с Беларусью.
Также белорусский лидер сказал, почему приходит время Беларуси и во что страна не зря вкладывалась.