Американский журналист сказал, были ли заготовки и сценарий интервью с Лукашенко

Журналист из США сказал, были ли заготовки и сценарий интервью с Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

Ведущий телеканала RT Рик Санчес сказал, были ли заготовки и сценарий интервью с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщил телеканал «Беларусь 1».

Так, американский журналист рассказал, что двухчасовое интервью с белорусским лидером прошло в формате откровенного разговора без заготовок. Во время беседы обсуждалась жизнь и ситуация в мире.

Санчес признался, что Лукашенко произвел на него впечатление искреннего человека, который говорит «от сердца», не думая, «понравятся ли его ответы».

— Я увидел, что он очень искренняя личность — он неподдельный и понятный, — поделился журналист.

Еще Рик Санчес обратил внимание на то, что в ходе интервью он почувствовал сходство с белорусским президентом в некоторых жизненных историях. Например, оба они выросли в непростых условиях и прошли путь от бедности к профессиональному успеху.

Он добавил, что интервью прошло без предварительно согласованных вопросов, сценария и заготовок.

— Два взрослых мужчины, которые за время разговора стали друзьями, — обозначил журналист формат беседы.

Мы писали, что в этом интервью Александр Лукашенко опроверг, что Европа хочет военного конфликта с Беларусью.

Также белорусский лидер сказал, почему приходит время Беларуси и во что страна не зря вкладывалась.

