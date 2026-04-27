Ричмонд
+9°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правила работы игорных заведений изменили в Казахстане

Министр туризма и спорта приказом от 20 апреля 2026 года внес поправки в Типовые правила работы игорного заведения, букмекерской конторы или тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр и (или) пари, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В правила добавлена новая норма, согласно которой в казино, залы игровых автоматов, кассы букмекерских контор и (или) тотализаторов, размещенные в:

  • Мангистауской области на побережье Каспийского моря,
  • в Панфиловском районе и на побережье озера Алаколь области Жетісу,
  • в Талгарском районе Алматинской области,
  • в районе Марқакөл и Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области

допускаются только иностранцы и лица без гражданства, работники игорного заведения и иные лица, находящиеся в игорном заведении в связи с выполнением трудовых (служебных) обязанностей.

Приказ вводится в действие с 17 мая.

Изменения внесены в целях приведения правил в соответствие с законом «Об игорном бизнесе».