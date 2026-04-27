Правила работы игорных заведений изменили в Казахстане

В правила добавлена новая норма, согласно которой в казино, залы игровых автоматов, кассы букмекерских контор и (или) тотализаторов, размещенные в:
- Мангистауской области на побережье Каспийского моря,
- в Панфиловском районе и на побережье озера Алаколь области Жетісу,
- в Талгарском районе Алматинской области,
- в районе Марқакөл и Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области
допускаются только иностранцы и лица без гражданства, работники игорного заведения и иные лица, находящиеся в игорном заведении в связи с выполнением трудовых (служебных) обязанностей.
Приказ вводится в действие с 17 мая.
Изменения внесены в целях приведения правил в соответствие с законом «Об игорном бизнесе».