Красноярцев зовут в Овсянку на день рождения Виктора Астафьева

1 мая на родине писателя Виктора Астафьева — в селе Овсянка — состоится ежегодный семейный праздник «День рождения рядового Астафьева или возвращение к истокам». Об этом рассказали в министерстве культуры Красноярского края.
Участники фестиваля погрузятся в мир детства и малой родины великого земляка. Праздник пройдет на улицах села, набережной Енисея и территории Мемориального комплекса. В программе — выставки, экскурсии, игры, спектакли, викторины и большой концерт.
«Виктор Петрович внес неоценимый вклад в русскую литературу XX века и историю нашей Родины. Традиционно праздник раскрывает судьбу простого человека, который имел непростое, но по-своему счастливое детство, тяжелую юность в период войны и послевоенных лет, а также насыщенную литературную жизнь. В этот день мы хотели бы рассказать гостям о том, как Виктор Петрович относился к своей Родине», — рассказывает организатор фестиваля, заместитель директора Красноярского краевого краеведческого музея Оксана Швецова.
Торжественное открытие состоится в 12:30 возле Национального центра имени Виктора Астафьева. С 11:00 начнут работу выставка-конкурс современных работ учеников художественных школ; выставка-продажа фотографий, картин и предметов, прикладного искусства; экспозиция ретро-транспорта, в том числе будет представлен личный автомобиль писателя, а также арт-объект в виде «изломанного» дома.
Возле мемориала, посвященного памяти жителям-участникам Великой Отечественной войны, пройдет почетный караул движения «Юнармия» Красноярского края. Будут работать детская площадка, фотозона, фудкорт и полевая кухня.
Продолжится праздник театральной зарисовкой от народного-самодеятельного коллектива «Сибирячок», выступлениями победителей городского фестиваля «Проба пера», иммерсивным спектаклем музейно-театральной студии «Сибирячок» и детского ансамбля народной песни «Туесок». В 14:30 состоится большой концерт творческих коллективов Красноярска.
