Мошенники придумали схему «обратного перевода»: ловушка, которая сделает жертву соучастником

Ранее в департаменте здравоохранения Москвы предупредили россиян о новой схеме мошенников. По данным ведомства, злоумышленники звонят от имени сотрудников поликлиник, приглашают на диспансеризацию и под этим предлогом выманивают паспортные данные, СНИЛС и коды из СМС. В департаменте подчеркнули, что работники поликлиник никогда не запрашивают личные данные или коды подтверждения — ни по телефону, ни в мессенджерах.