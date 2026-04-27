Мошенники придумали схему «обратного перевода»: ловушка, которая сделает жертву соучастником

Мошенники придумали новую схему, которая превращает обычных россиян в соучастников преступления. Как рассказала РИА Новости эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава злоумышленники переводят на карту жертвы деньги, а затем через мессенджер просят вернуть их на другой счет.
По словам специалиста, полученная сумма почти наверняка украдена у третьего лица. Если человек переведет ее обратно по просьбе незнакомца, он автоматически становится «дропом» — звеном в цепочке по обналичиванию похищенных средств. Жертву могут внести в базу данных ЦБ о мошеннических операциях.
Попадание в этот список грозит полной блокировкой карт и счетов во всех банках страны, объяснил Кучава. При этом, если инициатором блокировки выступает МВД, кредитные организации обязаны заморозить доступ к электронным платежам. Сами деньги не исчезнут, но снять их можно будет только лично в отделении банка по паспорту.
Как объяснил эксперт, чтобы вернуть ошибочный перевод, необходимо позвонить в свой банк по официальному номеру, сообщить о несогласованном поступлении средств и попросить инициировать процедуру возврата по реквизитам отправителя.
«Это единственный законный и безопасный способ вернуть деньги, который не даст мошенникам вас подставить», — резюмировал Кучава.
Ранее в департаменте здравоохранения Москвы предупредили россиян о новой схеме мошенников. По данным ведомства, злоумышленники звонят от имени сотрудников поликлиник, приглашают на диспансеризацию и под этим предлогом выманивают паспортные данные, СНИЛС и коды из СМС. В департаменте подчеркнули, что работники поликлиник никогда не запрашивают личные данные или коды подтверждения — ни по телефону, ни в мессенджерах.
Минцифры, как писал KP.RU, в настоящий момент ведет работу над третьим пакетом мер для противодействия телефонным и кибермошенникам. Новый этап борьбы с аферистами получил название «Антифрод 3».