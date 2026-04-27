Футболисты «Енисея» одержали четвертую победу подряд

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В матче 31-го тура Первой лиги, прошедшем на красноярском Центральном стадионе, футболисты «Енисея» обыграли нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 2:0.

Первый мяч на 43-й минуте в ворота гостей отправил нападающий Андрей Окладников. Форвард забивает в пятой игре подряд, для него этот мяч стал 11-м в сезоне. Теперь Окладников занимает шестую строчку в списке бомбардиров. Сразу после перерыва счет в матче удвоил капитан команды Егор Иванов.

Для нашей команды эта победа стала четвертой подряд. Ранее «Енисей» крупно обыгрывал «Чайку», «Челябинск» и «Сокол». Таким образом, после 31 игры «Енисей» с 46 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице. Следующую встречу подопечные Сергея Ташуева проведут на выезде 3 мая с лидером лиги — воронежским «Факелом».

Об этом сообщил ТГ-канал Минспорта Красноярского края.

