На Дону выставлены на торги конфискованные иномарки

В Ростовской области на продажу выставили автомобили, изъятые таможенниками и обращёнными в доход государства. Соответствующие лоты появились на портале «ГИС Торги».
В числе самых заметных лотов — два автомобиля с иностранной регистрацией. Первый из них — Volkswagen Multivan 2003 года. Стартовая цена составляет 700 тыс. рублей. У минивэна есть кузовные дефекты, а на борту — иностранные номера.
Ещё один лот — MINI Cooper S 2010 года. Хетчбэк с грузинскими номерами и видимыми повреждениями. Начальная цена — 350,5 тыс. рублей. Подать заявку на участие в торгах можно до 18 мая.