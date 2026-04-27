Бывшее здание отдела полиции «Дальний» в Казани выставлено на торги

Стартовая цена лота составляет 37,4 млн рублей.

На продажу выставили помещение, в котором ранее располагался отдел полиции «Дальний». Стартовая цена лота составляет 37,4 млн рублей, сообщается на электронной торговой площадке.

В документах объект значится как нежилое помещение свободного назначения площадью 611 квадратных метров. В описании торгов отмечается, что объект обладает удобной транспортной доступностью и развитой логистической инфраструктурой, что делает его привлекательным как для коммерческого использования, так и под жилую застройку.

Организатором аукциона выступает площадка «Дом.РФ», поскольку здание находится в федеральной собственности. Заявки от потенциальных покупателей принимаются до 4 мая, а сами торги запланированы на 8 мая.