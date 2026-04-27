С 1 мая маршрут № 66 будет заезжать в ЖК Новалэнд

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 1 мая автобусный маршрут № 66 в Красноярске изменит схему движения и будет заезжать в жилой комплекс «Новалэнд». Решение принято по просьбам жителей и по поручению главы города Сергея Верещагина.

Инициатива неоднократно поднималась горожанами на открытых встречах с мэром. Для проработки изменений специалисты провели выездные обследования и опросы, в том числе в онлайн-чатах. По итогам обсуждений большинство жителей поддержало вариант с продлением маршрута до ЖК «Новалэнд».

Согласно новой схеме, автобус будет делать остановку напротив пересечения улицы Весенней и Центрального проспекта.

Напомним, маршрут № 66 был запущен 1 января также по инициативе красноярцев. Он связывает железнодорожный вокзал с поселком Солонцы.