С 1 мая маршрут № 66 будет заезжать в ЖК Новалэнд

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 1 мая автобусный маршрут № 66 в Красноярске изменит схему движения и будет заезжать в жилой комплекс «Новалэнд». Решение принято по просьбам жителей и по поручению главы города Сергея Верещагина.
Инициатива неоднократно поднималась горожанами на открытых встречах с мэром. Для проработки изменений специалисты провели выездные обследования и опросы, в том числе в онлайн-чатах. По итогам обсуждений большинство жителей поддержало вариант с продлением маршрута до ЖК «Новалэнд».
Согласно новой схеме, автобус будет делать остановку напротив пересечения улицы Весенней и Центрального проспекта.
Напомним, маршрут № 66 был запущен 1 января также по инициативе красноярцев. Он связывает железнодорожный вокзал с поселком Солонцы.