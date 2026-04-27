В Перми с 26 апреля открыли два сезонных маршрута

В Перми с 26 апреля запустили два сезонных автобусных маршрута № 46 и № 84. Автобусы курсируют на территории трех районов города. Он будут работать только в дачный сезон.
Маршрут № 46 «Театр-Театр — Северное кладбище» запустили в ежедневном режиме. По выходным дням работу обеспечат два автобуса большой вместимости, по будням — один автобус.
Маршрут № 84 в микрорайоне Новые Ляды обеспечит доступность СНТ «Сылва» с транспортным узлом, где можно сделать удобную пересадку на пригородные электропоезда и межмуниципальные автобусные маршруты, а также городские автобусные маршруты № 34 «М/р Новые Ляды — улица 1905 года» и № 61 «Комсомольская площадь — м/р Новые Ляды».
Посадка и высадка пассажиров разрешена в любом не запрещенном Правилами дорожного движения месте. В департаменте транспорта города дополнили, что на маршруте № 84 приступил к работе один автобус малого класса. Оплата проезда возможна всеми видами транспортных карт и проездными.
В городском ведомстве также напомнили, что с 25 апреля стартовала реконструкция трамвайных путей от ул. Борчанинова до ул. Горького. Трамваи маршрутов № 4 «Пермь-2 — м/р Висим», № 7 «Пермь-2 — Красный Октябрь — ВРЗ» и № 12 «Школа № 107 — Пермская ярмарка» на время выполнения работ временно перенаправят в объезд через ул. Революции.