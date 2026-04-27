В Перми с 26 апреля открыли два сезонных маршрута

В городском ведомстве также напомнили, что с 25 апреля стартовала реконструкция трамвайных путей от ул. Борчанинова до ул. Горького. Трамваи маршрутов № 4 «Пермь-2 — м/р Висим», № 7 «Пермь-2 — Красный Октябрь — ВРЗ» и № 12 «Школа № 107 — Пермская ярмарка» на время выполнения работ временно перенаправят в объезд через ул. Революции.