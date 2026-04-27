Без электричества окажутся тысячи людей: отключения света в Ростове на 27 апреля

Энергетики сообщили адреса, где в понедельник в Ростове отключат свет.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 27 апреля распространятся на сотни домов и затронут тысячи людей в донской столице. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Рассказываем, где в понедельник не будет света.

С 9:00 до 20:00 отключения ожидаются в домах по улицам:

— улица Вавилова, 54, 54А, 60, 68, 68/1а, 70, 70Б, 70Е, 71, 71/1, 73, 74, 74Б, 76 Г, 78/1, 80, 82, 84, 84/2;

— проспект Королева, 1А, 1Б, 1 В, 1 Г, 1 М, 1П;

— улица Смелая;

— садоводческое товарищество «Железнодорожник»;

— садоводческое некоммерческое товарищество «Восход»;

— улица Неклиновская, 43А, 45А;

— улица Днепроградская, 60;

— улица Неклиновская;

— улица Ольгинская;

— улица Обливская;

— улица Полоцкая;

— улица Днепроградская;

— переулок Ригельный.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица Орбитальная, 17, 19, 21;

— улица Венеры, 23/2;

— переулок Цусимский, 1−13 и 2−30;

— улица Кржижановского, 292−356 и 301−411;

— переулок Валдайский, 12−32 и 11−45;

— улица Краеведческая, 2−12 и 1−7;

— переулок Красных Партизан, 8−78 и 5−79;

— улица 26 июня, 107−127;

— улица Брянская, 1−13 и 2−12;

— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;

— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;

— улица 35-я линия, 21−81;

— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;

— улица 39-я линия, 24−90;

— улица Богданова, 58−74;

— улица 2-я Пролетарская, 51−55 и 44−54;

— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;

— переулок Энергетиков, 6, 8;

— площадь Театральная, 11;

— улица Варфоломеева, 378;

— улица Зенитчиков, 56−62, 65;

— переулок Гвардейский, 78−92;

— улица Козлова, 30−52 и 29−51;

— переулок Доломановский, 111−117;

— улица Нефедова, 27−51 и 34−44;

— улица Солидарности, 1−129 и 2−114;

— переулок Норильский, 14−28;

— улица Александра Блока, 27−39 и 28−36;

— улица Западный карьер, 6;

— улица Батуринская, 20−70, 51−99, 15/1, 13/14, 15/15;

— улица Горбачева, 62−86 и 99−127;

— улица Кулагина, 28−48, 17, 17/1;

— улица Курортная, 45−65 и 46−66;

— улица Международная, 25−29, 35;

— улица Свердловская, 3−5, 37;

— улица Варфоломеева, 313−339 и 352−372;

— проспект Театральный, 93−111;

— улица Черепахина, 328−344;

— улица Текучева, 342−344, 199;

— улица Катаева, 405−421 и 356−376;

— улица Малюгиной, 334−338 и 297−299;

— переулок Нахичеванский, 73−95 и 84−106.

С 9:00 до 16:00 света не будет в следующих зданиях:

— переулок Свирский, 35−71 и 40−78;

— переулок Ладожский, 41−93 и 36−100;

— переулок Тверской, 37−97 и 38−94;

— переулок Клязьминский, 74−94;

— улица Белорусская, 90−106;

— улица Украинская, 109−125 и 88−104;

— улица Байкальская, 99−143 и 100−148;

— улица Доватора, 144/1, 148, 185, 185А, 195;

— улица Издательская, 43/24;

— садоводческое товарищество «Локомотив»;

— улица Карпатская, 49−91 и 50−90;

— улица Ковалевской, 53−77 и 56−84;

— улица Лесная, 123−161 и 122−158;

— улица Линейная, 103−155 и 112−166;

— улица Лобачевского, 51−99 и 52−108;

— улица Маршальская, 46−72, 88;

— улица Семипалатинская, 50−124, 51−113, 139А, 141А, 143А;

— улица Щедрая, 7;

— улица Городская, 2−10 и 1−11;

— улица Джапаридзе, 17−39 и 12−18;

— улица Смотровая, 27−63 и 24−52;

— улица Окраинная, 6−18 и 7−21;

— улица Пирамидная, 35−89 и 32−80;

— улица Мечникова, 22−42 и 19−29;

— улица Павленко, 20;

— улица Культурная, 69−85 и 76−90;

— улица 8 Марта, 1, 21−25, 24−28;

— улица Передовая, 2−26 и 1−25;

— переулок Хабаровский, 97−103 и 84−96;

— улица Карла Либкнехта, 73−85 и 94−110;

— улица Курганная, 40−106 и 25−133;

— улица Возрождения, 90б.

