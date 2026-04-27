Без электричества окажутся тысячи людей: отключения света в Ростове на 27 апреля

Отключения света в Ростове на 27 апреля распространятся на сотни домов и затронут тысячи людей в донской столице. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Рассказываем, где в понедельник не будет света.
С 9:00 до 20:00 отключения ожидаются в домах по улицам:
— улица Вавилова, 54, 54А, 60, 68, 68/1а, 70, 70Б, 70Е, 71, 71/1, 73, 74, 74Б, 76 Г, 78/1, 80, 82, 84, 84/2;
— проспект Королева, 1А, 1Б, 1 В, 1 Г, 1 М, 1П;
— улица Смелая;
— садоводческое товарищество «Железнодорожник»;
— садоводческое некоммерческое товарищество «Восход»;
— улица Неклиновская, 43А, 45А;
— улица Днепроградская, 60;
— улица Неклиновская;
— улица Ольгинская;
— улица Обливская;
— улица Полоцкая;
— улица Днепроградская;
— переулок Ригельный.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица Орбитальная, 17, 19, 21;
— улица Венеры, 23/2;
— переулок Цусимский, 1−13 и 2−30;
— улица Кржижановского, 292−356 и 301−411;
— переулок Валдайский, 12−32 и 11−45;
— улица Краеведческая, 2−12 и 1−7;
— переулок Красных Партизан, 8−78 и 5−79;
— улица 26 июня, 107−127;
— улица Брянская, 1−13 и 2−12;
— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;
— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;
— улица 35-я линия, 21−81;
— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;
— улица 39-я линия, 24−90;
— улица Богданова, 58−74;
— улица 2-я Пролетарская, 51−55 и 44−54;
— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;
— переулок Энергетиков, 6, 8;
— площадь Театральная, 11;
— улица Варфоломеева, 378;
— улица Зенитчиков, 56−62, 65;
— переулок Гвардейский, 78−92;
— улица Козлова, 30−52 и 29−51;
— переулок Доломановский, 111−117;
— улица Нефедова, 27−51 и 34−44;
— улица Солидарности, 1−129 и 2−114;
— переулок Норильский, 14−28;
— улица Александра Блока, 27−39 и 28−36;
— улица Западный карьер, 6;
— улица Батуринская, 20−70, 51−99, 15/1, 13/14, 15/15;
— улица Горбачева, 62−86 и 99−127;
— улица Кулагина, 28−48, 17, 17/1;
— улица Курортная, 45−65 и 46−66;
— улица Международная, 25−29, 35;
— улица Свердловская, 3−5, 37;
— улица Варфоломеева, 313−339 и 352−372;
— проспект Театральный, 93−111;
— улица Черепахина, 328−344;
— улица Текучева, 342−344, 199;
— улица Катаева, 405−421 и 356−376;
— улица Малюгиной, 334−338 и 297−299;
— переулок Нахичеванский, 73−95 и 84−106.
С 9:00 до 16:00 света не будет в следующих зданиях:
— переулок Свирский, 35−71 и 40−78;
— переулок Ладожский, 41−93 и 36−100;
— переулок Тверской, 37−97 и 38−94;
— переулок Клязьминский, 74−94;
— улица Белорусская, 90−106;
— улица Украинская, 109−125 и 88−104;
— улица Байкальская, 99−143 и 100−148;
— улица Доватора, 144/1, 148, 185, 185А, 195;
— улица Издательская, 43/24;
— садоводческое товарищество «Локомотив»;
— улица Карпатская, 49−91 и 50−90;
— улица Ковалевской, 53−77 и 56−84;
— улица Лесная, 123−161 и 122−158;
— улица Линейная, 103−155 и 112−166;
— улица Лобачевского, 51−99 и 52−108;
— улица Маршальская, 46−72, 88;
— улица Семипалатинская, 50−124, 51−113, 139А, 141А, 143А;
— улица Щедрая, 7;
— улица Городская, 2−10 и 1−11;
— улица Джапаридзе, 17−39 и 12−18;
— улица Смотровая, 27−63 и 24−52;
— улица Окраинная, 6−18 и 7−21;
— улица Пирамидная, 35−89 и 32−80;
— улица Мечникова, 22−42 и 19−29;
— улица Павленко, 20;
— улица Культурная, 69−85 и 76−90;
— улица 8 Марта, 1, 21−25, 24−28;
— улица Передовая, 2−26 и 1−25;
— переулок Хабаровский, 97−103 и 84−96;
— улица Карла Либкнехта, 73−85 и 94−110;
— улица Курганная, 40−106 и 25−133;
— улица Возрождения, 90б.
Подпишись к нам в MAX и Telegram.