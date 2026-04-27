В Хабаровске оштрафовали за незаконное трудоустройство экс чиновника

Прокуратура Центрального района Хабаровска провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства при приёме на работу бывших муниципальных служащих, сообщает прокуратура по Хабаровскому краю. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Выявлено, что в ФГКУ «Госгранстрой» трудоустроен экс сотрудник комитета по управлению Железнодорожным районом города. Ранее он занимал должность главного специалиста отдела благоустройства.
Согласно закону, работодатель обязан уведомить предыдущего нанимателя о заключении трудового договора с бывшим муниципальным служащим в установленный срок. В данном случае требование не выполнено.
По результатам проверки прокурор инициировал привлечение должностного лица к административной ответственности. Нарушитель оштрафован на 20 тысяч рублей по ст. 19.29 КоАП РФ (привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего с нарушением требований закона).
Надзорный орган также внёс представление о принятии мер по недопущению подобных нарушений в дальнейшем. По итогам рассмотрения одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
