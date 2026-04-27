В Хабаровске оштрафовали за незаконное трудоустройство экс чиновника

По результатам проверки прокурор инициировал привлечение должностного лица к административной ответственности. Нарушитель оштрафован на 20 тысяч рублей по ст. 19.29 КоАП РФ (привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего с нарушением требований закона).