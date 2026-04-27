В ЕАО село Кирово закрыли на карантин из-за опасной инфекции у скота

В селе Кирово Ленинского района Еврейской автономной области введён карантин по лептоспирозу. — сообщает департамент ветеринарии правительства ЕАО.
Очаг инфекции выявлен в одном из крестьянско-фермерских хозяйств. Именно его специалисты определили как эпизоотический очаг. Территория населённого пункта официально признана неблагополучной по данному заболеванию.
Лептоспироз — инфекция, поражающая животных и способная распространяться среди разных видов сельхозскота и диких животных. Под угрозой оказываются крупный рогатый скот, свиньи, лошади, овцы, козы, а также собаки, лисицы, песцы и нутрии.
Чтобы остановить распространение заболевания, в регионе утверждён план противоэпизоотических мероприятий. Основные действия сосредоточены вокруг пострадавшего хозяйства.
В рамках мер предусмотрено изолирование заболевших животных, ежедневный клинический контроль с измерением температуры, лечение с применением антибактериальных препаратов, а также вакцинация клинически здорового поголовья. Отдельно установлено требование по обязательному кипячению молока от больных и подозрительных животных не менее пяти минут перед использованием.
Карантинные ограничения будут действовать до полной ликвидации очага инфекции и стабилизации ситуации в хозяйстве.
Ситуация остаётся под контролем специалистов ветеринарной службы региона.