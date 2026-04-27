Ричмонд
+9°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЕАО село Кирово закрыли на карантин из-за опасной инфекции у скота

Очаг лептоспироза выявили в одном из фермерских хозяйств Ленинского района.

В селе Кирово Ленинского района Еврейской автономной области введён карантин по лептоспирозу. — сообщает департамент ветеринарии правительства ЕАО.

Очаг инфекции выявлен в одном из крестьянско-фермерских хозяйств. Именно его специалисты определили как эпизоотический очаг. Территория населённого пункта официально признана неблагополучной по данному заболеванию.

Лептоспироз — инфекция, поражающая животных и способная распространяться среди разных видов сельхозскота и диких животных. Под угрозой оказываются крупный рогатый скот, свиньи, лошади, овцы, козы, а также собаки, лисицы, песцы и нутрии.

Чтобы остановить распространение заболевания, в регионе утверждён план противоэпизоотических мероприятий. Основные действия сосредоточены вокруг пострадавшего хозяйства.

В рамках мер предусмотрено изолирование заболевших животных, ежедневный клинический контроль с измерением температуры, лечение с применением антибактериальных препаратов, а также вакцинация клинически здорового поголовья. Отдельно установлено требование по обязательному кипячению молока от больных и подозрительных животных не менее пяти минут перед использованием.

Карантинные ограничения будут действовать до полной ликвидации очага инфекции и стабилизации ситуации в хозяйстве.

Ситуация остаётся под контролем специалистов ветеринарной службы региона.