Какой церковный праздник 27 апреля

Сегодня, 27 апреля 2026 года, понедельник, начинается третья седмица (неделя) по Пасхе. Это третья неделя после Светлого Воскресения Христова. День не постный, ограничений в еде нет. В православном календаре это день почитания чудотворных образов — Виленской и Виленской-Остробрамской икон Божией Матери. Также церковь чтит память святых мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Литовских (1347). Братья были придворными великого князя Литовского Ольгерда. Приняв православие, они отказались участвовать в языческих обрядах, за что подверглись жестоким пыткам и были казнены. Кроме того, в этот день чтут память праведников и мучеников, в числе которых: Святитель Мартин Исповедник (655), папа Римский, защитник православия в споре с ересью монофелитства. Священноисповедник Александр Орлов (1941), пресвитер, пострадавший за веру в советские годы. Мученик Ардалион (IV век) — актёр-гладиатор, который публично объявил себя христианином, за что был сожжен заживо. Мученики Персидские (341) — тысяча воинов-христиан, пострадавших за отказ отречься от веры. Мученик Азат скопец (341) — евнух, казненный вместе с персидскими воинами.