Ричмонд
+9°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какой церковный праздник 27 апреля

Сегодня, 27 апреля 2026 года, понедельник, начинается третья седмица (неделя) по Пасхе. Это третья неделя после Светлого Воскресения Христова. День.

Сегодня, 27 апреля 2026 года, понедельник, начинается третья седмица (неделя) по Пасхе. Это третья неделя после Светлого Воскресения Христова. День не постный, ограничений в еде нет. В православном календаре это день почитания чудотворных образов — Виленской и Виленской-Остробрамской икон Божией Матери. Также церковь чтит память святых мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Литовских (1347). Братья были придворными великого князя Литовского Ольгерда. Приняв православие, они отказались участвовать в языческих обрядах, за что подверглись жестоким пыткам и были казнены. Кроме того, в этот день чтут память праведников и мучеников, в числе которых: Святитель Мартин Исповедник (655), папа Римский, защитник православия в споре с ересью монофелитства. Священноисповедник Александр Орлов (1941), пресвитер, пострадавший за веру в советские годы. Мученик Ардалион (IV век) — актёр-гладиатор, который публично объявил себя христианином, за что был сожжен заживо. Мученики Персидские (341) — тысяча воинов-христиан, пострадавших за отказ отречься от веры. Мученик Азат скопец (341) — евнух, казненный вместе с персидскими воинами.