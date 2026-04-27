Власти Берлина хотят запретить 8 и 9 мая символику России и СССР

Власти Берлина собираются запретить ношение георгиевских лент и другой российской и советской символики 8 и 9 мая. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщают «Известия» со ссылкой на городскую полицию.

Власти Берлина собираются запретить ношение георгиевских лент и другой российской и советской символики 8 и 9 мая. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщают «Известия» со ссылкой на городскую полицию.

—Планирование этой операции еще не полностью завершено. Однако, исходя из текущей ситуации, можно предположить, что будут действовать те же правила, что и каждый год, — цитируют правоохранительные органы в материале.

22 апреля в России стартовала акция «Георгиевская ленточка», которая продлится до 9 мая. При это вместе с ленточками волонтеры будут раздавать листовки с рекомендациями по их ношению.

Днем позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал своевременно рассказать, кто из иностранных гостей присоединится к празднованию Дня Победы в Москве 9 мая.

19 апреля правительство Эстонии продлило запрет на пролет в Москву на парад Победы для самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который был введен ранее. В стране отметили, что воздушное пространство Эстонии не должно использоваться «ни одним государством», стремящимся укрепить связи с РФ.

