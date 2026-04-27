Трамп заявил, что нефтепроводы Ирана взорвутся через три дня

Президент США Дональд Трамп 26 апреля заявил, что у Ирана есть около трех дней до того, как нефтепроводы Исламской Республики взорвутся из-за засорения.

По словам главы Белого дома, Иран сталкивается с нехваткой мест для хранения добываемой нефти.

— Они находятся под давлением. Как только трубопроводы взорвутся, вы никогда не сможете восстановить их в прежнем виде, — цитирует Трампа The Wall Street Journal.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее заявил, что для возобновления диалога с США необходимо устранить все препятствия, в том числе отменить морскую блокаду судов и портов Исламской Республики.

При этом Трамп отметил, что после отмены поездки переговорщиков в Пакистан США получили новое предложение от Ирана. По его словам, во главе угла по-прежнему остаются гарантии Ирана не заниматься разработкой ядерного оружия.

21 апреля Дональд Трамп сообщил, что отдал приказ о продлении режима прекращения огня с Ираном. Он выделил от трех до пяти дней на выработку единой позиции по возобновлению диалога о мире с Ираном. Удастся ли сторонам прийти к диалогу, рассказал востоковед Турал Керимов.

