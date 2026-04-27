Прогресс в зале стоит на паузе? Врач рассказал, какой анализ нужно сдать, чтобы не убивать себя зря в тренажёрке

Специалист пояснил, что интенсивные физические нагрузки — это не только расход калорий, но и постоянные микротравмы мышц и сосудов, а также колоссальный расход ресурсов организма. Организм тратит жизненно важные микроэлементы. Исследования, по словам врача, показывают: при значительных нагрузках у спортсменов выявляется снижение насыщенности организма железом, медью, цинком и витаминами — в первую очередь Е и В2, которые играют ключевую роль в процессе превращения пищи в энергию. Без них человек будет чувствовать усталость даже при идеальном рационе и достаточном количестве сна.