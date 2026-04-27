В центре Ростова проходят съёмки фильма о Басте

Для аутентичности картины создатели стараются передать атмосферу 90-х.

Жители Ростова стали свидетелями киносъёмок в самом сердце города. Очевидцы засняли процесс работы над картиной, посвященной Василию Вакуленко, известному под псевдонимом Баста. Кадры с места событий опубликовал ростовский фотограф Денис Демков. Кроме того, очевидцы делились кадрами в соцсетях.

Съёмочная площадка развернулась на пересечении Большой Садовой и проспекта Будённовского. Часть пешеходной зоны у кондитерской заполнили профессиональным оборудованием и реквизитом ушедшей эпохи. Для антуража использовали два торговых киоска в стиле 90-х, рекламные вывески того времени и точку уличной торговли джинсовой одеждой.

Выбор Ростова для натурных съемок не случаен: именно здесь прошли детство и юность Василия Вакуленко, здесь же начиналась его музыкальная карьера.