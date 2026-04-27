Глава красноярского УФАС Александр Годованюк уходит с поста

Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю Александр Годованюк покидает свой пост. С 29 апреля он возглавит Федеральное бюджетное учреждение «Информационно-технический центр ФАС России», сообщили в ведомстве.
Обязанности руководителя краевого управления временно будет исполнять Марина Дударева.
Прощаясь с коллегами и партнёрами, Годованюк признался, что испытывает смешанные чувства — от легкой грусти до гордости за пройденный путь. Он поблагодарил руководство края, представителей силовых структур за конструктивное взаимодействие и особенно — свой коллектив.
