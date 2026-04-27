Центр Хабаровска перекроют сегодня, 27 апреля, из-за репетиции парада Победы

На период проведения тренировок пеших парадных расчетов в Хабаровске будет временно изменено движение пассажирского транспорта. Репетиция Парада Победы без участия техники пройдёт в краевом центре сегодня, 27 апреля 16:00 до 23:00, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
В связи с этим с 16:00 до 23:00 временно будет ограничено движение по следующим улицам:
Гоголя от Уссурийского бульвара до Муравьёва-Амурского; Пушкина от Уссурийского бульвара до Ким Ю Чена; Муравьёва-Амурского от Шеронова до Пушкина; Карла Маркса от Пушкина до Льва Толстого; Уссурийскому бульвару от Шеронова до Пушкина.
Кроме того, с 16:00 до 23:00 будет запрещена стоянка транспортных средств на следующих улицах:
Гоголя от Уссурийского бульвара до Муравьёва-Амурского; Пушкина от Уссурийского бульвара до Муравьёва-Амурского; Уссурийском бульваре от Шеронова до Пушкина.
Также в это время будет временно изменено движение муниципальных маршрутов:
Троллейбусы маршрутов № 1, 4, 9 в направлении центра города будут следовать с улицы Карла Маркса по улицам Льва Толстого, Ким Ю Чена, Шеронова на улицу Муравьева-Амурского и далее по установленной схеме. В направлении из центра города троллейбусы этих маршрутов будут следовать с улицы Муравьева-Амурского по улице Волочаевской, Амурскому бульвару, улице Льва Толстого на улицу Карла Маркса и далее по установленной схеме.
Автобусы:
— маршрутов № 14, 19, 34, 56, 82 в направлении центра города будут следовать с улицы Карла Маркса по улице Льва Толстого, Амурскому бульвару на улицы Дзержинского, Муравьева-Амурского и далее по установленной схеме. В направлении из центра города автобусы маршрутов № 14, 19, 34, 82 будут следовать с улицы Муравьева-Амурского по улице Волочаевской, Амурскому бульвару на улицы Льва Толстого, Карла Маркса и далее по установленной схеме;
— маршрута № 21 в направлении центра города будут следовать с улицы Карла Маркса по улице Льва Толстого, Ким Ю Чена, Гайдара на улицу Карла Маркса и в обратном направлении по установленной схеме;
— маршрута № 29К с Амурского бульвара будут следовать по улице Льва Толстого на улицу Карла Маркса и далее по установленной схеме.
Движение всех видов транспорта будет осуществляться согласно указаниям сотрудников ДПС ГАИ.
Жителей и гостей города просят учитывать данную информацию при планировании поездок в центральную часть города.