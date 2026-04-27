Жителей Ростовской области предупредили о дожде, ветре и заморозках 27 апреля

В понедельник погода в Ростовской области резко ухудшится. Согласно данным Ростовского Гидрометцентра, 27 апреля местами ожидаются сильные порывы ветра, дожди и значительное похолодание.
Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Днем небольшие дожди могут пройти в некоторых районах. Направление ветра сменится с южного на юго-западное и западное, его скорость составит 7−12 м/с, однако при порывах воздушный поток будет усиливаться до 15−20 м/с.
Особое внимание специалисты обращают на температурный режим. Утром столбики термометров покажут от 5 до 10 градусов тепла, но при прояснениях возможно выхолаживание до +1 градуса. В отдельных районах прогнозируются заморозки как в воздухе, так и на поверхности почвы с понижением температуры до −1…-3 градусов. Это погодное явление синоптики классифицировали как опасное. В дневные часы воздух прогреется до 9−14 градусов.
В донской столице обстановка будет более спокойной: утром пройдет небольшой дождь, днем существенных осадков не ожидается. Порывы ветра достигнут 16 метров в секунду. Температура воздуха в Ростове днем составит 10−12 градусов.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.