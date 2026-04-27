AFP: 42 человека погибли в Чаде, речь идет о столкновении общин из-за колодца

Ранее сообщалось, что министр обороны Мали Садио Камара погиб 25 апреля, вступив в бой с атаковавшими боевиками. Пресс-секретарь правительства страны Исса Кулибали сообщил, что глава Минобороны ликвидировал нескольких нападавших, но получил ранения. Медики не смогли его спасти. Утром 25 апреля на крупнейшей армейской базе Кати, где расположены, в том числе, жилые дома высшего руководства Мали и одна из резиденций президента страны Ассими Гоиты, произошли взрывы и стрельба. По данным радиостанции RFI, стрельба была слышна и в других частях страны — в северных городах Кидаль и Гоа, где действуют радикальные группировки, а также в городе Севаре в центре.