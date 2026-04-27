AFP: 42 человека погибли в Чаде, речь идет о столкновении общин из-за колодца

В результате межобщинного конфликта на востоке африканского государства Чад погибли более 40 человек. Как сообщает Agence France-Presse со ссылкой на представителя правительства Брахима Иссу Гальмайе, поводом для столкновения стала ссора двух семей из-за колодца. Инцидент произошел в регионе Вади-Фира, его жертвами стали 42 человека.
Подобные конфликты из-за земли, скота и доступа к воде — не редкость на востоке африканской страны. По данным неправительственной организации International Crisis Group, с 2021 по 2024 год в аналогичных столкновениях погибли более тысячи человек, ранения получили около двух тысяч.
В январе прошлого года, как писал KP.RU, в столице Чада Нджамене при штурме президентского дворца погибли 19 человек, 18 из которых — сами нападавшие. По данным властей, группа вооруженных людей, предположительно связанных с радикальной исламистской террористической группировкой «Боко Харам»*, атаковала здание президентского дворца. Очевидцы рассказывали чадским СМИ о «жестоких расстрелах» как внутри комплекса, так и на прилегающей территории.
Ранее сообщалось, что министр обороны Мали Садио Камара погиб 25 апреля, вступив в бой с атаковавшими боевиками. Пресс-секретарь правительства страны Исса Кулибали сообщил, что глава Минобороны ликвидировал нескольких нападавших, но получил ранения. Медики не смогли его спасти. Утром 25 апреля на крупнейшей армейской базе Кати, где расположены, в том числе, жилые дома высшего руководства Мали и одна из резиденций президента страны Ассими Гоиты, произошли взрывы и стрельба. По данным радиостанции RFI, стрельба была слышна и в других частях страны — в северных городах Кидаль и Гоа, где действуют радикальные группировки, а также в городе Севаре в центре.
*Запрещенная в России террористическая организация.