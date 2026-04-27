Жуткое убийство кирпичом произошло в автосервисе в Ростове

По версии следствия, двое мужчин распивали спиртное, в какой-то момент между ними вспыхнула ссора. 40-летний мужчина не сдержался, схватил кирпич и ударил оппонента.39-летний ростовчанин скончался от полученных травм на месте. Подозреваемого вычислили и задержали в краткие сроки. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».