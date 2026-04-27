Рисунки тушью по рыбьей коже покажут на выставке в Хабаровске

Путешествие в мир декоративно-прикладного искусства народов Дальнего Востока предлагают посетителям Гродековского музея в Хабаровске. Здесь 28 апреля откроется выставка «Вероника Осипова. Рисунки по рыбьей коже» (6+), сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В экспозиции представлено более 40 работ орочской художницы. Вероника Осипова из разноцветных полосок кожи «рисует» картину, наполняя ее этнографическими деталями и национальным колоритом. Затем автор дополняет образы нарисованными тушью элементами.
— Ее персональные выставки состоялись в Венгрии, США и Швейцарии. Она неоднократно принимала участие в выставках-ярмарках «Сокровища Севера» в Москве, где становилась лауреатом. Работы Вероники Осиповой получили высокое признание за оригинальность и мастерство исполнения. Они хранятся в музеях Сахалинской области, в Австралии, Англии, Японии и в частных коллекциях, — сообщают в пресс-службе Гродековского музея.
Картины, которые предлагают оценить хабаровчанам, являются частью собрания Ногликского краеведческого музея, дополненными работами из личной коллекции Вероники Осиповой.
Дополнят экспозицию предметы для промысла, хранящиеся в фондах Гродековского музея.
Открытие выставки запланировано на 16:30, 28 апреля. Оценить художественный замысел можно будет до 5 июля. В том числе и в рамках ежегодной всероссийской акции «Ночь музеев» (6+), которая пройдет в Хабаровске 16 мая.