Рисунки тушью по рыбьей коже покажут на выставке в Хабаровске

Выставка панно сахалинской художницы пройдёт в Гродековском музее.

Источник: Хабаровский край сегодня

Путешествие в мир декоративно-прикладного искусства народов Дальнего Востока предлагают посетителям Гродековского музея в Хабаровске. Здесь 28 апреля откроется выставка «Вероника Осипова. Рисунки по рыбьей коже» (6+), сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В экспозиции представлено более 40 работ орочской художницы. Вероника Осипова из разноцветных полосок кожи «рисует» картину, наполняя ее этнографическими деталями и национальным колоритом. Затем автор дополняет образы нарисованными тушью элементами.

— Ее персональные выставки состоялись в Венгрии, США и Швейцарии. Она неоднократно принимала участие в выставках-ярмарках «Сокровища Севера» в Москве, где становилась лауреатом. Работы Вероники Осиповой получили высокое признание за оригинальность и мастерство исполнения. Они хранятся в музеях Сахалинской области, в Австралии, Англии, Японии и в частных коллекциях, — сообщают в пресс-службе Гродековского музея.

Картины, которые предлагают оценить хабаровчанам, являются частью собрания Ногликского краеведческого музея, дополненными работами из личной коллекции Вероники Осиповой.

Дополнят экспозицию предметы для промысла, хранящиеся в фондах Гродековского музея.

Открытие выставки запланировано на 16:30, 28 апреля. Оценить художественный замысел можно будет до 5 июля. В том числе и в рамках ежегодной всероссийской акции «Ночь музеев» (6+), которая пройдет в Хабаровске 16 мая.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше