Список разрешенных вещей на ЕГЭ обновили в 2026 году

Рособрнадзор опубликовал перечень предметов, которые школьники смогут взять с собой на единый государственный экзамен в 2026 году. Как пишет телеканал «Саратов 24», в основной список вошли черная ручка, паспорт, лекарства, бутылка воды и перекус.
Также на некоторых экзаменах выпускникам можно пользоваться непрограммируемым калькулятором. Он понадобится на ЕГЭ по биологии, географии, химии и физике. На математику можно взять линейку без подсказок в виде формул или другой справочной информации. На физику, помимо калькулятора и ручки, пригодится и линейка.
Для тех, кто сдает литературу, предусмотрели орфографический словарь. Его выдадут прямо в школе или в пункте проведения экзамена — свой приносить не рекомендуется.
Участники с ограниченными возможностями здоровья имеют право взять с собой специальные технические устройства: электронные лупы, слуховые аппараты и глюкометры.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.