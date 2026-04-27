Ричмонд
+9°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Список разрешенных вещей на ЕГЭ обновили в 2026 году

Рособрнадзор опубликовал перечень предметов, которые школьники смогут взять с собой на единый государственный экзамен в 2026 году. Как пишет телеканал «Саратов 24», в основной список вошли черная ручка, паспорт, лекарства, бутылка воды и перекус.

Также на некоторых экзаменах выпускникам можно пользоваться непрограммируемым калькулятором. Он понадобится на ЕГЭ по биологии, географии, химии и физике. На математику можно взять линейку без подсказок в виде формул или другой справочной информации. На физику, помимо калькулятора и ручки, пригодится и линейка.

Для тех, кто сдает литературу, предусмотрели орфографический словарь. Его выдадут прямо в школе или в пункте проведения экзамена — свой приносить не рекомендуется.

Участники с ограниченными возможностями здоровья имеют право взять с собой специальные технические устройства: электронные лупы, слуховые аппараты и глюкометры.

