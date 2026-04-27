«Так прикольно!»: Боня призналась, что больше не боится возрастных перемен

Блогер и телеведущая Виктория Боня призналась, что видит возрастные изменения на своем лице даже после дорогих операций. Однако, по ее словам, она перестала бояться стареть.
В личном блоге Боня поделилась, что начала принимать себя со всеми недостатками. По ее словам, она уверена, что седые волосы придают ей особый шарм.
— Я вот раньше, когда видела у себя морщины или находила седой волос, думала, что это что-то страшное. Сейчас понимаю, что на самом деле все это так прикольно! У меня прям сознание поменялось, — рассказала блогер.
Телеведущая отметила, что взглянуть иначе на свою внешность ей помогли горы.
— Когда я взошла, то поняла, что совсем не важно само тело. Что главное не тело, а дух, который внутри меня, а он такой молодой и красивый, — заключила Виктория Боня.
Весной прошлого года Боня успешно покорила вершину Эвереста. Она достигла высоты 8848 метров со второй попытки. Незадолго до этого блогер сообщила о желании продолжить восхождение на гору, несмотря на недомогание. По словам блогера, подъем оказался очень изнурительным.
Семейный психолог Наталья Наумова объяснила, что заставляет Викторию Боню рисковать жизнью. По ее мнению, любое желание покорять вершины — не только буквально, но и фигурально — имеет под собой глубокий смысл.
Боня 25 сентября 2024 года взошла на свою первую гору. Вершиной оказалась гора Манаслу высотой 8163 метра. После этого она покорила еще несколько высот.