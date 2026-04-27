В Хабаровске юноша с фонариком привлёк внимание патруля Росгвардии

При проверке у него обнаружили свёрток с неизвестным веществом.

В Хабаровске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 21-летнего горожанина, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств.

Около восьми часов вечера патрульный экипаж находился на маршруте в районе улицы Шевчука. В этот момент росгвардейцы обратили внимание на молодого человека, который с фонариком в руках что-то искал на земле. Поведение показалось подозрительным, и сотрудники приняли решение проверить его личность и выяснить обстоятельства.

Во время общения мужчина заметно нервничал, при этом отрицал наличие у него запрещённых веществ. Спустя некоторое время он попытался скрыться от сотрудников, однако был задержан на месте.

Для дальнейшего разбирательства была вызвана следственно-оперативная группа. В ходе досмотра у молодого человека обнаружили свёрток с неизвестным веществом, перемотанный красной изолентой.

Изъятый предмет направлен на исследование. Мужчина доставлен в отдел полиции. По факту проводится проверка.