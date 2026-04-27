В Беларуси сильный ветер повредил восемь машин и повалил более 60 деревьев

Из-за непогоды оказались повреждены восемь легковых авто. В Минске на две машины упали фрагменты отделки жилого дома, а на один автомобиль ветер повалил дерево. В Гродненской области оказались повреждены во время непогоды четыре авто, в Брестской — один автомобиль. Также в Минске и на Брестчине подразделения МЧС оказывали помощь по снятию поврежденных элементов конструкций зданий.