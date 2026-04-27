В Беларуси сильный ветер повредил восемь машин и повалил более 60 деревьев

Источник: Комсомольская правда

В МЧС сообщили, что сильный ветер повредил восемь машин и повалил более 60 деревьев за сутки.

По оперативным данным ведомства, 26 апреля спасатели более 60 раз выезжали по вызовам на распиловку и уборку упавших из-за ураганного ветра деревьев на Брестчине, Витебщине, Гродненщине, Минщине и в Минске.

Из-за непогоды оказались повреждены восемь легковых авто. В Минске на две машины упали фрагменты отделки жилого дома, а на один автомобиль ветер повалил дерево. В Гродненской области оказались повреждены во время непогоды четыре авто, в Брестской — один автомобиль. Также в Минске и на Брестчине подразделения МЧС оказывали помощь по снятию поврежденных элементов конструкций зданий.

По предварительным данным, из людей никто не пострадал.