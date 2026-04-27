В Березовке иностранку отправили в колонию за попытку подкупить полицейских

В Березовке 50-летнюю гражданку Узбекистана отправили в колонию после того, как она попыталась подкупить сотрудников полиции. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Женщина попала в поле зрения правоохранителей в апреле 2025 года. Стражи порядка проверили у иностранки документы и выяснили, что в России она находится нелегально. В попытке избежать ответственности за нарушение миграционного законодательства она предложила полицейским взятки в размере 2 и 15 тыс. рублей. Однако план женщины успехом не увенчался.
В отношении гражданки Узбекистана составили административный протокол по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации». Кроме того, следователями ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки», ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Покушение на мелкое взяточничество».
Березовский районный суд по совокупности преступлений назначил иностранке наказание в виде лишения свободы на 11 месяцев с отбыванием в колонии общего режима и штрафом 5 тыс. рублей.
После отбывания наказания женщина будет выдворена за пределы России. Приговор вступил в законную силу.
