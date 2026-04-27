«Гордость до слёз». Юный шахматист из России победил на первенстве мира

На курорте Врнячка-Баня в Сербии собрались лучшие шахматисты планеты в возрасте до 18 лет — не отдохнуть, а выяснить, кто тут самый умный и умелый. Идёт церемония награждения. На пьедестал поднимается маленький мальчик с живым взглядом и улыбкой. На плечах — флаг Российской Федерации, а награждение сопровождают гимн. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) только с прошлого года разрешила использование государственной символики на соревнованиях под своей эгидой для спортсменов из России. И практически сразу наши спортсмены принялись доказывать, что на русской земле ещё не перевелись гроссмейстеры. О победителе первенства мира из Хабаровска — в материале hab.aif.ru.
Шахматы — это семейное.
Десятилетний Даниил Каминский шахматами занимается с четырёх лет. Ладьи, ферзи и пешки пришли в его жизнь спонтанно, но далеко не случайно. Папа Даниила сам шахматист — не профессионал, но игру знает и любит. «На уровне первого разряда» — так себя скромно оценивает Александр Каминский.
Александр — глава большого семейства, у него четверо детей. Даниил среди них — третий. Пристрастие к шахматам передалось, наверное, через гены: все дети Александра так или иначе играют в древнюю настольную игру.
«Не сказать, что я планировал, чтобы мой сын стал шахматистом. Я изначально считал, что дети должны заниматься чем-то полезным: спортом или творчеством. На это всех своих детей и настраивал. Все что-то пробовали: старший Илья гимнастикой занимался, тхэквондо, дочери Яна и Аня — танцами. Всех научил играть в шахматы, это у нас семейное, наверное. Но только Даня подошёл ко мне сам, когда ему только 4,5 года было. Я считал, что таких детей ещё рано шахматам учить, но он заинтересовался, попросил, а потом у него всё как-то сразу пошло, стало получаться», — вспоминает Александр Каминский.
С детства окружённый шахматными баталиями, Даниил рано проявил интерес к ним. Как оказалось, семена упали на благодатную почву. Поначалу соперниками мальчика были члены семьи — отец, брат, старшая сестра. Дальше больше — Даня решал всё более изощрённые шахматные задачи и всё больше побеждал, причем, маты ставил всем без разбору, без оглядки на возраст, пол и уровень мастерства. Тогда-то и стало ясно — Даниил не просто очередной игрок в большой шахматной семье, а настоящий самородок, которому требуется огранка.
«Шахматы быстро вошли в его жизнь. Другие дети его возраста в компьютеры играли, с гаджетами. Ему это было не нужно — он просто садился за шахматную доску и играл», — рассказывает hab.aif.ru папа Даниила.
Занимаясь шахматами, Даниил шаг за шагом развивал успех. В семь лет он выиграл чемпионат города Хабаровска среди взрослых мужчин. В девять лет стал чемпионом Хабаровского края — также среди мужчин. Маленький мальчик не оставил ни шанса взрослым дядям, которые удивлённо капитулировали перед юным талантом. Да, шахматы удивительный вид спорта, где нет ни весовых, ни возрастных категорий, и даже мальчик может одолеть опытного ветерана.
«Мальчик живёт шахматами».
Говорят, хочешь повидать мир — занимайся спортом. Конечно, это применимо не ко всем, но в случае с успешными спортсменами работает. За результатами на региональном и всероссийском уровне последовали громкие успехи на международной арене. Даниил смог увидеть мир, выезжая в разные города и страны. Египет, Таиланд, Монголия, теперь Сербия — география поездок юного шахматиста расширяется, а вместе с ней пополняется коллекция престижных наград. Например, в 2024 и 2025 годах Даниил становился победителем первенства Азии. Азиатские победы, по словам Даниила, это достижение, которым он особенно гордится.
Конечно, такие поездки — дорогое удовольствие. Ничего не вышло бы без помощи регионального министерства спорта, краевой Федерации шахмат и спонсоров.
«Власти региона поддерживают, организуют поездки на всероссийские соревнования, на турниры на Дальнем Востоке. Очень помогает академия “Искра”, которая сейчас активно развивает шахматное направление в городе. Только благодаря академии, мы смогли съездить на успешные для нас зарубежные турниры в Таиланд, Монголию и Сербию. И, кстати, они помогли нам найти тренера — Даню сейчас тренирует гроссмейстер с мировым именем Дмитрий Хегай из Красноярска. Он занимается с Даней онлайн», — поделился с hab.aif.ru Александр Каминский.
Президент Федерации шахматного спорта Хабаровского края Павел Бордюхов называет Даниила уникальным спортсменом.
«В Хабаровске никогда не было шахматистов такого уровня, и неизвестно, когда появится. Это сочетание беспрецедентного таланта и упорного труда. Сейчас его тренирует Дмитрий Хегай, потому что в Хабаровске попросту нет тренеров, которые могли бы что-то дать Даниилу. Он уже в своем возрасте действующий чемпион края среди мужчин! Мальчик живёт шахматами, неизвестно какие успехи ждут его впереди», — отмечает Павел Бордюхов.
«А ведь ещё уроки надо успевать делать!».
Сам Даниил скромно говорит, что просто любит играть в шахматы — с самого детства. При этом, как и многие дети его возраста он любит гулять с друзьями, играет в футбол. Другое дело, что свободного времени в суровом графике шахматиста почти не бывает.
«Очень много занимаюсь, тренируюсь, решаю задачи и дебюты, анализирую. И ведь ещё и уроки же надо делать успевать», — говорит наш герой.
Увы, но занятия шахматами и постоянные разъезды идут не на пользу школьной программе. Даниил много пропускает, папа Даниила признаёт, что в какой-то момент учёба ушла на второй план. Совмещать тяжело, но пока Даня справляется — всё-таки шахматы — логическая, интеллектуальная игра, так что отставаний в учебном процессе нет.
С гимном и флагом.
Победа на первенстве мира в Сербии стала венцом всех этих упорных трудов. Спортсмены сборной России завоевали 25 медалей на турнире, 4 из них — на счету хабаровского вундеркинда. Даниил Каминский стал победителем в решении блиц-композиций и блице, а также завоевал серебро в быстрых шахматах (рапиде) — личных и командных.
«Победа далась тяжело, но я понимал, что могу выиграть. Соперники были трудными: ребята из Казахстана, Узбекистана и, конечно, из России. Я очень обрадовался, когда победил», — поделился Даниил с hab.aif.ru.
Его отец более многословен.
«Это очень сильные эмоции. Я находился в Сербии вместе с Даней. Сильно за него переживал. Он мог стать чемпионом в рапиде, но проиграл последнюю партию, мы очень расстроились. В блице складывалась та же ситуация, в последней игре всё зависело от Дани, надо было выигрывать. И он сумел! Очень большое чувство гордости я испытал, особым моментом, прямо до слёз, стало то, что на награждение мы вышли под флагом России и звучал наш гимн. Это было что-то невероятное — видеть в этот момент своего сына с триколором на плечах на верхней ступени пьедестала почёта», — говорит Александр Каминский.
Сейчас эмоции триумфального выступления позади. Впереди — анализ, тренировки и новые турниры. Стать гроссмейстером и чемпионом мира — вот большая мечта простого мальчишки из далёкого дальневосточного города огромной страны. Большая и не такая уж несбыточная, если дальше всё будет складываться так же, как сейчас. Как знать, может когда-нибудь он даже встретится за одной шахматной доской со знаменитым Магнусом Карлсеном и заставит капитулировать кумира своего детства? Это же шахматы, здесь ничего нельзя исключать.