«Гордость до слёз». Юный шахматист из России победил на первенстве мира

«Не сказать, что я планировал, чтобы мой сын стал шахматистом. Я изначально считал, что дети должны заниматься чем-то полезным: спортом или творчеством. На это всех своих детей и настраивал. Все что-то пробовали: старший Илья гимнастикой занимался, тхэквондо, дочери Яна и Аня — танцами. Всех научил играть в шахматы, это у нас семейное, наверное. Но только Даня подошёл ко мне сам, когда ему только 4,5 года было. Я считал, что таких детей ещё рано шахматам учить, но он заинтересовался, попросил, а потом у него всё как-то сразу пошло, стало получаться», — вспоминает Александр Каминский.