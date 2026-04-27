Красноярская епархия предупредила о мошенниках, выдающих себя за священнослужителей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярская епархия со ссылкой на Управление делами Московской Патриархии сообщила об активизации телефонных мошенников.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярская епархия со ссылкой на Управление делами Московской Патриархии сообщила об активизации телефонных мошенников.

По данным епархии, злоумышленники звонят священнослужителям, монашествующим, сотрудникам епархиальных управлений и представителям организаций. Под предлогом срочной встречи или благотворительного сбора они пытаются получить личные данные и деньги.

В Московской Патриархии уточняют, что общецерковные благотворительные сборы проводятся только после официальных циркулярных писем, направляемых в епархии. Запросы о переводах с неизвестных номеров считаются подозрительными, особую осторожность следует проявлять при звонках через мессенджеры.

Священнослужителям и сотрудникам рекомендуют проверять информацию через епархиальные управления. Мирянам — связываться с настоятелем прихода при сомнительных обращениях.

«Ни один настоящий священнослужитель не будет просить перевести деньги по телефону с незнакомого номера», — подчеркнули в Управлении делами Московской Патриархии.