ЦТАК: Ким Чен Ын заверил Белоусова, что КНДР и дальше будет поддерживать Россию

КНДР будет и дальше поддерживать Россию в политике по защите государственного суверенитета. В этом лидер КНДР Ким Чен Ын заверил министра обороны РФ Андрея Белоусова, в ходе поездки российской делегации в Пхеньян. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Кроме того, отмечают журналисты, Ким Чен Ын выразил уверенность, что армия и народ России обязательно одержат победу в справедливой и священной борьбе. Вместе с тем, северокорейский лидер поблагодарил руководство России из искренние усилия в развитии союзнических отношений.
Накануне Андрей Белоусов и Ким Чен Ын открыли в Пхеньяне мемориал северокорейским героям, сражавшимся за Курскую область.
В телеграмме, направленной в адрес руководства КНДР, президент России Владимир Путин поблагодарил корейских воинов, участвовавших в боях в Курской области.
Кроме того, председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне.