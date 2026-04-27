ЦТАК: Ким Чен Ын заверил Белоусова, что КНДР и дальше будет поддерживать Россию

Ким Чен Ын сделал заявление о поддержке политики России в борьбе за суверенитет.

Источник: Комсомольская правда

КНДР будет и дальше поддерживать Россию в политике по защите государственного суверенитета. В этом лидер КНДР Ким Чен Ын заверил министра обороны РФ Андрея Белоусова, в ходе поездки российской делегации в Пхеньян. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Кроме того, отмечают журналисты, Ким Чен Ын выразил уверенность, что армия и народ России обязательно одержат победу в справедливой и священной борьбе. Вместе с тем, северокорейский лидер поблагодарил руководство России из искренние усилия в развитии союзнических отношений.

Накануне Андрей Белоусов и Ким Чен Ын открыли в Пхеньяне мемориал северокорейским героям, сражавшимся за Курскую область.

В телеграмме, направленной в адрес руководства КНДР, президент России Владимир Путин поблагодарил корейских воинов, участвовавших в боях в Курской области.

Кроме того, председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне.

Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
