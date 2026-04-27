Ричмонд
+9°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

76-летний казахстанец пешком дошел до Парижа

Аксакал из Ұлытау Сарсенбай Котырашов продолжает свое пешее путешествие по странам мира. В этот раз его финишной точкой стал Париж, передает «24KZ».

Источник: Nur.kz

По информации телеканала, 76-летний путешественник завершил очередной этап своего большого пешего пути. Сарсенбай Котырашов пешком добрался до Парижа — за 53 дня он прошел 3 тыс. км, посетив также Сербию, Венгрию, Австрию и Германию.

Дипломаты и соотечественники встретили аксакала у Триумфальной арки в Париже.

Своим примером хочу донести всему миру, что казахи — волевой, сильный народ. Наши предки первыми освоили железо, работали с металлом, занимались астрономией, оседлали лошадь. Моя цель — войти в Книгу рекордов Гиннеса как пеший путешественник старше 75 лет. Для этого нужно преодолеть путь больше длины экватора — это 40 тыс. км, у меня на сегодня — 18 тысяч. Надеюсь, что у меня получится.

Сарсенбай Котырашов
путешественник

По приезде в родной улытауский край аксакал намерен продолжать свою работу кузнеца и готовиться к новому старту. В 2027 году Сарсенбай Котырашов планирует путешествие по США, где хочет обойти пешком 8 штатов — от берегов Атлантического до Тихого океана.

Напомним, в 2022 году Котырашов решил обойти пешком весь Казахстан с одной тележкой. По словам мужчины, на такое путешествие он решался шесть лет: семья беспокоилась и отговаривала. Но определив три главные цели похода, он отправился в дорогу.

