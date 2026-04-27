76-летний казахстанец пешком дошел до Парижа

Своим примером хочу донести всему миру, что казахи — волевой, сильный народ. Наши предки первыми освоили железо, работали с металлом, занимались астрономией, оседлали лошадь. Моя цель — войти в Книгу рекордов Гиннеса как пеший путешественник старше 75 лет. Для этого нужно преодолеть путь больше длины экватора — это 40 тыс. км, у меня на сегодня — 18 тысяч. Надеюсь, что у меня получится.