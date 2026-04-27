Фешн-показ впервые прошел в библиотеке Островского в Комсомольске

Впервые в библиотеке Островского прошел фешн-показ. Дефиле в скафандре открыло очередные «Библиосумерки». Тематика этого года «65-летие первого полета человека в космос». Покорив подиумы Китая, комсомольские модели дефилируют в библиотеке. Непривычная площадка — новый опыт. На подготовку ушло полторы недели. Они представили коллекцию гран-при фестиваля «Золотое лекало». Были участниками фэшн-показа в городе Далянь. Таким нестандартным решением открываются очередные «библиосумерки». Тема этого года «Космический переполох». В программе: конструирование ракет, управление роботами и демонстрация достижений технического творчества молодёжи. Готовиться к ежегодным «сумеркам» начинают за месяц. После утверждения генеральной темы, здесь приступают к созданию локаций. Библиотекари изготавливают костюмы и декорации самостоятельно. Исключение — выставка фотографий. Ими поделился хабаровский музей имени Гродекова. В Комсомольске-на-Амуре «библиосумерки» проводят уже больше 10 лет. Акция направлена на популяризацию чтения и создания культурного досуга для всей семьи.