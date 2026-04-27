Хабаровский край в финале конкурса «Это у нас семейное» представят три семьи

Участниками полуфинала в ДФО стали 56 семей

Источник: Хабаровский край сегодня

Во Владивостоке завершился дальневосточный полуфинал второго сезона конкурса «Это у нас семейное». За путёвку в финал боролись 56 семей из 10 регионов ДФО. В число финалистов вошли три семьи из Хабаровского края, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Конкурс «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» с 2025 года входит в инициированный президентом России нацпроект «Семья».

В этом году на участие зарегистрировались 196 576 семей из 89 регионов России. Окружной полуфинал в ДФО прошел во Владивостоке. Участие приняли 56 команд из 10 регионов округа, они проходили творческие, интеллектуальные и спортивные испытания.

Хабаровский край представили 12 команд. В финал вышли три семьи: Артюшенко, Рюмкиных, Фроловых; Суховей; Семья Симаковых, Чипизубовых. Они представят регион в финале, который пройдет в Москве в День семьи, любви и верности.