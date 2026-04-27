Более 40 пьяных красноярцев сели за руль в последние апрельские выходные

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За прошедшие выходные сотрудники полка ДПС выявили 41 водителя, управлявшего автомобилем в состоянии опьянения.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За прошедшие выходные сотрудники полка ДПС выявили 41 водителя, управлявшего автомобилем в состоянии опьянения.

Среди задержанных — семь водителей, которые ранее уже привлекались за нетрезвое вождение. Теперь им грозит уголовная ответственность. Еще восемь красноярцев управляли автомобилем без водительских прав, при этом также находились в состоянии опьянения.

Кроме того, за выходные в краевом центре произошло три дорожно-транспортных происшествия по вине нетрезвых водителей.

В отношении нарушителей составлены административные материалы. Им грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок до двух лет. В случае повторного нарушения предусмотрена уголовная ответственность.

В Госавтоинспекции напомнили, что сообщить о пьяном водителе можно по телефону «Синяя линия» (263−10−19) или через чат-бота @Alkoline_Krsk_bot.

