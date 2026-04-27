В Хабаровском краевом парке имени Н. Н. Муравьева-Амурского открылся парковый сезон, «СоБЫТИЕ» объединило свыше 2 тысяч человек. Мероприятие посвящено Году единства народов России, объявленному президентом страны Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба министерства культуры Хабаровского края.
«В этот день парк превратился в пространство, знакомящее посетителей с культурой разных народов, проживающих в Хабаровском крае. На территории парка работали интерактивные площадки, организованные библиотеками, музеями и национально-культурными объединениями», — говорится в сообщении.
Здесь же были организованы выставки, посвящённые традиционному быту нанайской, корякской, русской и еврейской культур, и фотовыставка о дальневосточной природе. Мастера декоративно-прикладного искусства не только представили свои изделия ручной работы, но и провели для гостей тематические мастер-классы, где каждый желающий мог создать сувенир на память.
Также прошла дегустация национальной кухни: можно было попробовать нанайское лакомство из ягод и хлеба «Солима» и мацу — традиционную еврейскую лепёшку из пресного теста.
«Президент России объявил 2026 год Годом единства народов, и наша задача — наполнять эту тему живым, искренним содержанием. Мы благодарны посетителям праздника, что провели с нами время, а также культурным учреждениям, творческим коллективам и национальным объединениям, которые стали частью этого события и сделали этот день по-настоящему ярким», — отметила менеджер по культурно-массовому досугу парка, председатель молодёжного совета министерства культуры края Алёна Пушкарёва.
Парковый сезон торжественно открыли в Хабаровске. Фото: Пресс-служба министерства культуры Хабаровского края.
Парк имени Н. Н. Муравьева-Амурского продолжит радовать гостей разнообразными культурными, развлекательными и образовательными проектами на протяжении всего тёплого сезона. Так, 1 мая состоятся концерт и показ национальных костюмов «Первомайские гуляния» (0+), 2 мая — концерт, посвященный Ветеранам Труда и Победы, «Эстафета поколений» (0+), 9 мая — концерт ко Дню Победы «Голоса Победы» (0+), 10 мая — благотворительный концерт в поддержку героев-участников СВО и членов их семей «Герои нашего времени» (0+).
Напомним, что в течение сезона 2025 года в парке прошло около 130 мероприятий, которые посетили свыше 135 тысяч человек.