Поликлиники Владивостока на майские праздники перейдут на особый график

Во Владивостоке городские поликлиники в период с 30 апреля по 11 мая переходят на особый режим работы. Часть дней будут выходными. В отдельные даты организуют дежурные службы и сокращенный прием. Об этом сообщили городские медучреждения, уточнив порядок оказания помощи в выходные и праздничные дни.
30 апреля и 8 мая в поликлиниках предусмотрен сокращенный рабочий день. Медицинскую помощь будут оказывать в полном объеме с 8:00 до 19:00. Вызовы врача на дом принимают с 8:00 до 17:00.
1, 3, 9 и 10 мая для городских поликлиник объявлены выходными днями. Экстренную помощь населению в эти даты обеспечивает скорая медицинская помощь и круглосуточные стационары.
2 и 11 мая в учреждениях первичного звена здравоохранения будет функционировать дежурная служба с 8:00 до 15:00. В это время будут проводить диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры.
Также организуют прием пациентов, включая оформление неотложной помощи на дому. Заявки на вызов врача на дом 2 и 11 мая принимают с 8:00 до 13:00. После этого дежурные бригады продолжают обслуживание уже принятых вызовов до завершения смены.
С 4 по 7 мая поликлиники Владивостока оказывают медицинскую помощь в обычном для рабочих дней объеме с 8:00 до 20:00. Прием заявок на посещение пациентов на дому в эти даты ведут с 8:00 до 18:00.