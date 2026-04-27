В Хабаровском крае обязали убрать свалку и восстановить 2 гектара земли

В Хабаровском крае суд обязал хозяйствующие субъекты ликвидировать несанкционированную свалку строительных отходов и провести рекультивацию земельного участка площадью 2 гектара, — сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
Проверка была проведена Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратурой по обращению председателя общественного экологического движения «Защита природы». Поводом стала информация об отсыпке строительным мусором участка вблизи села Виноградовка.
В ходе проверки установлено, что с грузовых автомобилей, находящихся в пользовании индивидуальных предпринимателей и организаций, на земельный участок систематически сбрасывались строительные отходы. После этого мусор пересыпался грунтом. Общая площадь загрязнённой территории составила 2 гектара.
По результатам рассмотрения дела Кировским районным судом Хабаровска удовлетворены требования природоохранного прокурора. На четверых ответчиков возложена обязанность ликвидировать место несанкционированного размещения отходов и провести рекультивацию нарушенного земельного участка.
Исполнение решения суда находится на контроле природоохранной прокуратуры.