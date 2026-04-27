МЧС провели семинар по пожарной безопасности для вузов Хабаровского края

На семинаре разобрали практические вопросы обеспечения пожарной безопасности в учебных заведениях. Речь шла о том, кто несёт ответственность за выполнение необходимых мероприятий, как должен действовать персонал в случае возгорания и прибытия пожарных, какие нормативные документы нужно разработать в вузе, с какой периодичностью проводить инструктажи, каковы требования к путям эвакуации и системам оповещения, а также какие первичные средства пожаротушения должны быть на объекте.