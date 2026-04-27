МЧС провели семинар по пожарной безопасности для вузов Хабаровского края

Представители вузов Хабаровского края, ЕАО, Сахалинской и Магаданской областей приняли участие в дистанционном семинаре о требованиях пожарной безопасности, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Инициатором мероприятия выступил Совет ректоров высших учебных заведений указанных регионов. В обсуждении принял участие Сергей Чебыкин — заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы.
На семинаре разобрали практические вопросы обеспечения пожарной безопасности в учебных заведениях. Речь шла о том, кто несёт ответственность за выполнение необходимых мероприятий, как должен действовать персонал в случае возгорания и прибытия пожарных, какие нормативные документы нужно разработать в вузе, с какой периодичностью проводить инструктажи, каковы требования к путям эвакуации и системам оповещения, а также какие первичные средства пожаротушения должны быть на объекте.
Сергей Чебыкин подчеркнул, что ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности лежит на руководителях и должностных лицах учреждений. МЧС готово оказывать методическую и консультационную помощь в этой сфере.
Семинар длился более часа. За это время участники обсудили свыше десяти актуальных вопросов и наметили шаги по улучшению пожарной безопасности в вузах.