Ричмонд
+9°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каждый житель Красноярского края в среднем съедает 62 килограмма картофеля в год

В Республике Хакасия — 72 килограмма, в Республике Тыва — 42 килограмма. В целом Красноярский край занимает 7-е место в России по производству картофеля. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярскстат. В прошлом году в регионе его собрали 504 тысячи тонн, это на 4% больше, чем в 2024 году. Валовые сборы в Республике Хакасия составили 73 тысячи тонн, в Республике Тыва — 15 тысяч тонн. Чтобы перевезти весь урожай трех регионов, понадобилось не менее 46 тысяч самосвалов. В Енисейской Сибири культуру выращивает в основном население. В Красноярском крае на долю садоводов и огородников приходится 75% урожая, в Республике Хакасия — 95%, в Республике Тыва — 72%.