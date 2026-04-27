«Вспорол себе грудь»: Охлобыстин рассказал, как сделал предложение жене

Актер Иван Охлобыстин находится в браке более 30 лет, в семье воспитываются шесть детей. Артист рассказал, как сделал предложение своей супруге Оксане.
По его словам, все произошло, когда они сидели осенью в парке и пили шампанское.
— «Выходи за меня!?» — предложил я. «Не знаю, — задумалась она и добавила, — Я же не вижу твоего сердца». Я тут же вытащил нож, вспорол себе грудь и предложил ей: «Смотри!». Любимая с огромным любопытством потрогала своим холодным пальчиком кровоточащую рану и улыбнулась: «Дурачок, сердце слева! Но я согласна!», — рассказал Охлобыстин.
Актер добавил, что шрам от пореза до сих пор остался. Однако он, по его словам, напоминает ему об этом счастливом дне, передает StarHit.
В начале 2000-х годов Иван Охлобыстин отошел от светской жизни, чтобы посвятить себя служению церкви. Он принял сан священника, однако уже в 2011 году обратился к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой освободить его от служебных обязанностей.
Ранее Охлобыстин рассказал о тратах на содержание шестерых детей и троих внуков. По его словам, растить и воспитывать такое количество наследников становится все сложнее.