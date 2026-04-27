«Вспорол себе грудь»: Охлобыстин рассказал, как сделал предложение жене

— «Выходи за меня!?» — предложил я. «Не знаю, — задумалась она и добавила, — Я же не вижу твоего сердца». Я тут же вытащил нож, вспорол себе грудь и предложил ей: «Смотри!». Любимая с огромным любопытством потрогала своим холодным пальчиком кровоточащую рану и улыбнулась: «Дурачок, сердце слева! Но я согласна!», — рассказал Охлобыстин.